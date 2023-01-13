Кабмін створив Державне агентство відновлення на базі "Укравтодору"

Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 січня, передає пресслужба уряду.

"Вчора в Ірпені ми анонсували відновлення за рахунок коштів платформи United24 перших 18 багатоквартирних будинків, які були пошкоджені під час російської окупації частини Київської області. Це початок масштабної роботи з відновлення житла, яку ми проводитимемо по всій країні", – сказав Шмигаль.

Він повідомив, що для цього уряд створює нову структуру – Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. На думку Шмигаля, це дозволить оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності в плануванні та реалізації проєктів.

"Вже зараз ми знаємо джерела надходження 110 млрд грн на відбудову цього року. Водночас ми розраховуємо, що нам вдасться акумулювати в 6 разів більше коштів, аби уже в 2023-му відновити якнайбільше інфраструктури та житла українців", – додав прем'єр.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що новий орган буде створено на базі "Укравтодору" шляхом приєднання до нього Держінфрапроекту.

"Реорганізовано Державне агентство інфраструктурних проектів шляхом приєднання його до Державного агентства автомобільних доріг. Відповідний орган матиме назву – Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури", – написав Мельничук у Telegram.

Як повідомлялося, раніше Шмигаль заявляв, що на сьогодні загальна сума на відновлення України, джерела надходження яких уже зрозумілі, становить близько 110 млрд грн.

Нагадаємо, у грудні минулого року Верховна Рада призначила міністра інфраструктури Олександра Кубракова на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, а уряд об'єднав для цього два міністерства.

Кубракво очолює міністерство інфраструктури з травня 2021 року, до цього з листопада 2019 року він обіймав посаду голови "Укравтодору".