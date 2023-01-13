У 2022 році тютюнова галузь сплатила до бюджету майже 80 мільярдів гривень податків, – Гетманцев

За даними голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, тютюнова галузь у 2022 році сплатила до бюджету майже 80 млрд гривень податків.

Про це він повідомив у Telegram після зустрічі з представниками асоціації "Укртютюн" щодо законопроєкту про запровадження електронної акцизної марки.

За його словами, сторони провели зустріч з представниками асоціації "Укртютюн", які "висловили повну підтримку впровадженню електронної акцизної марки за концепцією поданого нами законопроєкту".

Натомість в асоціації заявили, що указаний законопроєкт потребує доопрацювання перед ухваленням у другому читанні.

За словами Гетманцева, висловлені представниками "Укртютюн" зауваження будуть вивчені та враховані при роботі над законопроєктом.

Нагадаємо, 12 січня Верховна Рада схвалила законопроєкт про запровадження електронної марки для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також відповідні зміни до Податкового кодексу.

Ці законопроєкти передбачають запровадження електронної марки акцизного податку, яка є унікальним графічним елементом, штрих-кодом швидкого реагування – QR-кодом.

Такий QR-код підтверджуватиме сплату акцизного податку, легальність виробництва, ввезення, зберігання, транспортування та реалізації таких товарів, а отже, дозволить ідентифікувати продукцію і відстежити її переміщення від виробника/імпортера до кінцевого продавця у роздрібній мережі, включаючи перевізників таких товарів.

Укртютюн" об’єднує представництва міжнародних тютюнових компанії Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco та Japan Tobacco International​.