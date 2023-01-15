Ізраїль у лютому припинить виплачувати допомогу українським іммігрантам, які тікали від війни, – ЗМІ
Про це пише Haaretz.
Загалом 23,94 тис. іммігрантів отримували принаймні одну щомісячну виплату гранту з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і що з наступного місяця 26,3 тис. нинішніх одержувачів так званої "субсидії на адаптацію" вже не будуть її отримувати.
Виплати, які були санкціоновані Кабінетом міністрів країни в квітні для допомоги іммігрантам з України, Росії та Білорусі, які виїхали до Ізраїлю за короткий термін без речей, також будуть поступово скасовані для десятків тисяч інших іммігрантів у найближчі місяці.
"Грант у розмірі кількох тисяч шекелів на місяць, який змінювався залежно від розміру сім’ї, також був розроблений для того, щоб заохотити іммігрантів залишити готелі, куди вони поселилися після прибуття, у пошуках більш постійного житла", – йдеться в публікації.
Як зазначається, Міністерство алії зіткнулося з дефіцитом 20 млн шекелів ($5,9 млн) при здійсненні грудневих виплат, які не були проведені через відсутність поточного затвердженого фінансування.
Джерела в міністерстві заявили, що вони вивчать способи допомоги іммігрантам.
"З початку 2023 року та в умовах обмежень у діяльності міністерства через відсутність затвердженого державного фінансування на цей рік міністерство готується якомога швидше відновити виплати. Міністерство працює з Міністерством фінансів, щоб вивільнити початкову суму, призначену для завершення виплат усім іммігрантам у грудні 2022 року", – сказано в повідомленні відомства.