Apple вперше в історії вибула з рейтингу 100 найкращих роботодавців у США, – Glassdoor

Компанії Apple Inc. та Meta Platforms Inc. цього року не потрапили до списку 100 найкращих роботодавців США, який щороку складає сайт Glassdoor.com на основі відгуків мільйонів співробітників.

Про це пише Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.

Apple вибула з рейтингу вперше за всю історію його підрахунку, тобто з 2009 року. Meta (раніше – Facebook) є у списку з 2011 року і тричі займала в ньому перший рядок, востаннє – у 2018 році.

Головним негативним фактором для Meta стала новина про звільнення 11 тис. осіб та плани переключити фокус розвитку компанії на метавсесвіт. Така зміна стратегії змусила працівників "відчути себе трохи невпевнено, оскільки незрозуміло, чим це закінчиться", зазначив старший економіст Glassdoor Деніел Чжао.

Крім того, звільнення можуть підірвати моральний дух співробітників, що залишилися, і завдати довгострокової шкоди репутації компанії як роботодавця, додав він.

Apple у свою чергу пожинає плоди рішення повернути співробітників до офісів з віддаленої роботи.

"Працівники дуже цінують можливість працювати з дому або хоча б на гібридній основі. Примушення повернутися в офіси, м'яко скажімо, не було зустрінуто з розкритими обіймами", – сказав Чжао.

Незважаючи на те, що рейтинг кращих роботодавців залишили два ІТ-гіганти, технологічні компанії, як і раніше, домінують у списку, займаючи в ньому понад 40% місць.

Найкращою компанією з погляду співробітників став новачок рейтингу – розробник програмного забезпечення для роботи з клієнтами Gainsight. Співробітники компанії у відгуках на роботодавця відзначали прозорість керівництва, інклюзивність, можливості для кар'єрного зростання та гнучкість щодо умов роботи. Зокрема, фірма пропонує працівникам віддалену зайнятість та можливість брати будь-яку кількість днів оплачуваної відпустки за умови виконання всіх робочих завдань.

На другому місці опинилася "хмарна" компанія Box Inc., а на третьому – консалтингова фірма Bain & Co., яка регулярно займає найвищі рядки списку. Інша консалтингова компанія McKinsey & Co. зайняла четверте місце, а п'ятірку лідерів замкнув виробник мікрочіпів NVIDIA Corp.

Google зайняла восьмий рядок. Bain і Google є єдиними компаніями, які жодного разу не залишали рейтинг топ-100 найкращих роботодавців у США за всі 15 років його існування.