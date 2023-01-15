"Укренерго" попередило про можливі більш тривалі відключення

Росія під час 12 ракетного обстрілу України 14 січня намагалася прицільно бити по блоках теплових електростанцій. Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Обмеження діють протягом всієї доби. При їх перевищенні будуть застосовані аварійні відключення. Отже, для споживачів терміни відключень можуть збільшитись", – сказано в повідомленні.

"Уточнення по ситуації саме в вашій області або місті можна отримати на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)", – додали в компанії.

Як повідомлялося, були влучання в п'яти областях: Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Харківській.

За інформацією ДТЕК, російські загарбники обстріляли дві ТЕС компанії, одна з них припинила виробництво електроенергії.

Там зазначили, що ніхто не постраждав, але внаслідок атаки, яка стала 26 для компанії, було пошкоджено обладнання ТЕС – окупанти влучили в турбінне відділення енергоблоку однієї з постраждалих ТЕС, зруйнували один із енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки.