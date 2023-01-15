Дефіцит генерації в енергосистемі величезний, як довго триватимуть ремонти – невідомо, – голова YASNO

Дефіцит генерації в енергосистемі України після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки зарано, а як довго триватимуть ремонти – поки невідомо.

Про це повідомив глава енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

"Проблема настільки серйозна, що "Укренерго" значно обмежив обсяги споживання по всій Україні й у Києві зокрема. Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати", – написав Коваленко.

Він підкреслив, що оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи, тому можуть застосовувати екстрені відключення. Однак критична інфраструктура має бути заживлена.

"Руйнування є значними. Усі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими", – додав Коваленко.

Як повідомлялося, 14 січня внаслудок роійської ракетної атаки були влучання в п'яти областях: Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Харківській.

За інформацією ДТЕК, російські загарбники обстріляли дві ТЕС компанії, одна з них припинила виробництво електроенергії.

Там зазначили, що ніхто не постраждав, але внаслідок атаки, яка стала 26 для компанії, було пошкоджено обладнання ТЕС – окупанти влучили в турбінне відділення енергоблоку однієї з постраждалих ТЕС, зруйнували один із енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки.