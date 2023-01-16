У Німеччині закликають збільшити спецфонд для своїх збройних сил одразу в три рази
Про це пише RND, передає Європейська правда.
Хьогль також заявила, що подальша підтримка України зброєю та боєприпасами "не спрацює без нових виробничих потужностей".
Аналогічну заяву зробив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що виробництво повинно збільшуватися, "щоб поповнити запаси Альянсу й гарантувати, що ми зможемо продовжувати постачати зброю в Україну протягом тривалого часу".
Хьогль вважається можливою наступницею міністра оборони Крістін Ламбрехт, яка, як очікується, піде у відставку цього тижня.
Про створення спецфонду для зміцнення Бундесверу канцлер Олаф Шольц оголосив через кілька днів після вторгнення Росії в Україну в лютому.
Ці гроші призначені для приведення озброєння та обладнання Бундесверу у відповідність до стандартів після десятиліть виснаження.