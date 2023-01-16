У Німеччині закликають збільшити спецфонд для своїх збройних сил одразу в три рази

З огляду на російську агресивну війну проти України, уповноважена Бундестагу у справах збройних сил Єва Хьогль закликає збільшити спеціальні асигнування для Бундесверу втричі – з нинішніх 100 млрд євро до 300 млрд євро.

Про це пише RND, передає Європейська правда.

Хьогль також заявила, що подальша підтримка України зброєю та боєприпасами "не спрацює без нових виробничих потужностей".

Аналогічну заяву зробив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що виробництво повинно збільшуватися, "щоб поповнити запаси Альянсу й гарантувати, що ми зможемо продовжувати постачати зброю в Україну протягом тривалого часу".

Хьогль вважається можливою наступницею міністра оборони Крістін Ламбрехт, яка, як очікується, піде у відставку цього тижня.

Про створення спецфонду для зміцнення Бундесверу канцлер Олаф Шольц оголосив через кілька днів після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Ці гроші призначені для приведення озброєння та обладнання Бундесверу у відповідність до стандартів після десятиліть виснаження.