Кількість зареєстрованих справ про шахрайство зросла до максимуму за 4 роки, – "Опендатабот"

Генеральна прокуратура у 2022 році зафіксувала сплеск злочинності майже за всіма "найпопулярнішими" статтями. Зокрема, кількість зареєстрованих справ про шахрайство у 2022 році зросло до понад 32 тисяч.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що це найбільший показник за останні 4 роки. Востаннє приблизно таку саму кількість проваджень про шахрайство було зафіксовано у 2019 році, й відтоді цей показник лише падав.

"У рік повномасштабного вторгнення кількість облікованих проваджень за статтею 190 ККУ (шахрайство) зросла на 34%. Натомість частка справ, переданих на розгляд до суду, скоротилася вдвічі – з 34% до 18%", – йдеться у повідомленні.

Також майже вдвічі за рік зросла кількість облікованих проваджень про угони авто – з 2,8 тисячі до 4,1 тисячі справ. Цей показник стрімко виріс лише у порівнянні з "ковідним" 2021 роком. Натомість у попередніх роках кількість облікованих проваджень про угони авто була приблизно такою ж або навіть більшою.

Попри стрімкий ріст кількості проваджень, до судового розгляду доходять все менша їх кількість. Так, 2022 році кількість справ за статтею 289 ККУ, направлених до суду, скоротилася майже утричі: з 54% до 19%.

Водночас чи не єдина стаття Кримінального Кодексу, за якою ситуація покращилась – це квартирні крадіжки. Так, кількість облікованих проваджень за статтею 185 ККУ зменшилась торік у понад 2 рази.

Так само покращилась ситуація з кількістю справ, що направлялись до суду. Минулоріч до судового розгляду була направлена майже кожна друга справа, облікована за цією статтею. Ба більше: у грудні кількість направлених до суду справ була більш ніж удвічі більшою за кількість облікованих справ.

Для порівняння, у 2021 році частка справ, що доходили до суду, становила 39%.