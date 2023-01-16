Судно з українським зерном зняли з мілини у Босфорі, але рух протокою досі призупинено (оновлено)

Рух суден у Босфорській протоці тимчасово призупинено через суховантаж, який прямував з України та сів на мілину.

Про це йдеться у заяві Головного управління берегової охорони Туреччини, передає державне турецьке інформагентство Anadolu.



"Наше рятувальне судно Nene Hatun, буксири Kurtarma-5, 8, 9 і катер KEGM-8 були негайно направлені на місце події для 142-метрового суховантажу MKK-1, який сів на мілину в Умурьері під час рейсуз України до Стамбула", – йдеться у повідомленні управління.

Ближче до вечора понеділка Anadolu уточнило, що суховантаж МКК-1 вдалося відбуксирувати з мілини, проте протока все ще закрита для судноплавства.

Уточнюється, що судно під прапором Палау сіло на мілину через відмову керма. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. Також не надходило інформації про екологічні збитки.

Операція зі зняття з мілини 142-метрового суховантажного судна тривала близько чотирьох годин. У ній брали участь рятувальний корабель Nene Hatun, катери та буксири берегових служб.

Вантажний корабель відбуксований у район Бююкдері, де став на якір.

Як повідомлялося, 9 січня судно з українською кукурудзою сіло на мілину в Суецькому каналі.