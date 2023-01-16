Авіакомпанія "Нової пошти" отримала сертифікат експлуатанта, перші рейси планує на весну
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що перший рейс з вантажами клієнтів "Нова пошта Глобал" заплановано виконати вже навесні 2023 року.
"Ми перший український перевізник, який зміг виконати усі вимоги та отримав сертифікат експлуатанта в умовах війни. Це приклад незламності українців та нагадування іншим бізнесам, що саме зараз найкращий час інвестувати в Україну", – наголосив директор Supernova Airlines Ярослав Красножон.
Наразі авіакомпанія займається розбудовою власного флоту повітряних суден. Компанія вже має два АН-26, які взяла на правах лізингу.
Supernova Airlines буде здійснювати рейси з українських міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів" після закінчення війни, а поки українське небо закрите для польотів – авіаційні перевезення будуть здійснюватися з найближчих до України європейських аеропортів.