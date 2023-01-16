Авіакомпанія "Нової пошти" отримала сертифікат експлуатанта, перші рейси планує на весну

Авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить до групи компаній "Нова пошта", отримала сертифікат експлуатанта за номером UA 062, який надає можливість розпочати власні вантажні авіарейси.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що перший рейс з вантажами клієнтів "Нова пошта Глобал" заплановано виконати вже навесні 2023 року.

"Ми перший український перевізник, який зміг виконати усі вимоги та отримав сертифікат експлуатанта в умовах війни. Це приклад незламності українців та нагадування іншим бізнесам, що саме зараз найкращий час інвестувати в Україну", – наголосив директор Supernova Airlines Ярослав Красножон.

Наразі авіакомпанія займається розбудовою власного флоту повітряних суден. Компанія вже має два АН-26, які взяла на правах лізингу.

Supernova Airlines буде здійснювати рейси з українських міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів" після закінчення війни, а поки українське небо закрите для польотів – авіаційні перевезення будуть здійснюватися з найближчих до України європейських аеропортів.