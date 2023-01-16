Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс, аварійні відключення діють у п’яти областях, – "Укренерго"

Станом на 11:00 16 січня триває відновлення енергосистеми після дванадцятого масованого ракетного удару ворога 14 січня. Водночас суттєво зріс дефіцит в енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п’яти областях України. Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах.

Водночас ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах, додали в компанії.