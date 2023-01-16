Україна підписала угоду з ЄС про пільговий кредит на 18 мільярдів євро, перший транш надійде вже 17 січня (оновлено)

Україна та Європейський Союз підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Цього тижня очікуємо отримати перший транш у розмірі 3 млрд євро. Це допоможе нам надалі підтримувати макроекономічну стабільність та фінансувати усі критично важливі видатки в умовах варварської війни Росії проти нашої держави", – зазначив він.

Очільник уряду також подякував європейським партнерам за послідовну підтримку.

За словами очільниці Єврокомісії, перший транш у 3 млрд євро буде виплачений вже 17 січня.

"Допомога Україні у забезпеченні її фінансових потреб для протистояння російській агресії надзвичайно важлива та невідкладна. Комісія діє з максимальною швидкістю та рішучістю: Вже завтра (17 січня, – ред.) ми виплатимо перші 3 млрд євро з 18 млрд євро макрофінансової підтримки погодженої в грудні", – наголосила вона у Twitter.

У Міністерстві фінансів додали, що також була підписана Кредитна угода між Україною та Європейським Союзом. З боку України відповідні договори підписали міністр фінансів Сергій Марченко та очільник Національного банку Андрій Пишний, з боку ЄС – виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

Залучені кошти макрофінансової допомоги будуть спрямовані на забезпечення першочергових соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету, зокрема на заробітну плату працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, медичних закладів, виплату пенсій та фінансування окремих програм державної соціальної допомоги, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО.

Як повідомлялося, лідери країн-членів Європейського Союзу 15 грудня минулого року досягли згоди про виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

На початку цього року президент Володимир Зеленський наголошував на важливості отримання першого траншу цієї допомоги у розмірі 3 млрд євро вже в січні.