Нардепу Герасимову повідомили про підозру за незадекларовану віллу в Іспанії (оновлено)

Народному депутату України IX скликання повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік в частині нерухомості за кордоном та коштів на банківських рахунках.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро у Telegram.

Оскільки місцеперебування нардепа було невідомо, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 КПК України – заочно.

"Слідство встановило, що народний обранець не задекларував двоповерхове житлове приміщення дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія), якими володіє спільно з дружиною. Детективи НАБУ з’ясували, що цю нерухомість нардеп придбав ще у 2013 році за 190 тис. євро", – додали в бюро.

Також незадекларованими виявилися понад $1,6 тис. на рахунках в українських банках.

Правоохоронці не повідомляють імені народного обранця, але за даними Центру продидії корупції, йдеться про депутата від "Європейської солідарності" Артура Герасимова.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали після публікацій журналістів програми "Схеми". Зокрема, у квітні 2021 року журналісти писали про те, що співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов не задекларував двоповерховий особняк в Іспанії, яким народний депутат та його дружина володіють із 2013 року.

Своєю чергою сам Герасимов нагадав, що нерухомість в Іспанії, про яку йдеться, була придбана до початку його політичної діяльності, до початку виборів і до обрання його народним депутатом, повідомили агентству Інтерфакс-Україна у пресслужбі "Європейської солідарності".

Він додав, що більше року тому "визнав, що припустився помилки, тому що своєчасно не проконтролював дії юриста, якому доручив і який не вніс до реєстрів передачу цієї квартири в дар батькам, що було зроблено ще 2013 року".

"Щойно я це з'ясував, негайно, з власної ініціативи, повідомив НАЗК про неточності у своїй декларації. Самостійно. Тому просив бути точними у формулюваннях, оскільки йдеться суто про помилку в декларації", – повідомив Герасимов.

Нардеп запевнив, що вже є прецеденти, коли в аналогічних ситуаціях НАЗК приймало такі уточнення і не передавало до суду справи про такі порушення.

"Зокрема йдеться про неточності в деклараціях глави держави, які виявив Володимир Олександрович і повідомив НАЗК. НАЗК, у свою чергу, подібними поясненнями задовольнилося", – стверджує нардеп.