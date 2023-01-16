Російські олігархи знали дату вторгнення в Україну та почали переписувати активи на дітей, – Казначейство США

Агентство боротьби з фінансовими злочинами при казначействі США FinCen опублікувало проміжний звіт про результати розслідування дій російських олігархів напередодні вторгнення Росії в Україну.

Раніше стало відомо, що вони, зважаючи на все, знали заздалегідь про дату російського вторгнення в Україну і перевели свої активи на ім'я своїх дітей, щоб вивести їх з-під санкцій, передає BBC.



У своєму звіті FinCen підтверджує цю інформацію, спираючись на звіти інших структур, в яких описані підозрілі операції з мільярдами доларів на рахунках та фондах низки росіян.



На початку січня британська Guardian, посилаючись на витоки, які опинилися в розпорядженні редакції, докладно написала про дії, вчинені Романом Абрамовичем. За інформацією видання, на початку лютого, за три тижні до початку війни, на десяти офшорних рахунках Абрамовича відбулася стрімка реорганізація.



Бенефіціарами фондів із сумарними активами щонайменше $4 млрд стали семеро дітей Абрамовича, молодшому з яких дев'ять років.



Активи також включають нерухомість, яхти та приватні літаки.



За часом ця активність також збіглася із попередженням західних країн про неминучі санкції щодо близьких до Путіна бізнесменів у разі вторгнення в Україну.



FinCen дає зрозуміти, що йдеться про кількох російських олігархів і представників еліт, які вдалися до такої ж схеми. Але імена інших осіб поки що не називаються.

Як повідомлялося, у російського олігарха Романа Абрамовича знайшли ще 10 яхт та морських суден.