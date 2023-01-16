Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з вересня 2021 року (оновлено)

Біржові ціни на газ у Європі знижуються вже більш ніж на 10%. Ціна газу опустилася нижче за $650 за тисячу кубометрів уперше з 6 вересня 2021 року.

Про це свідчать дані біржі ICE.

Так, вартість лютневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах впала на 10,95% за день – до 57,71 євро за МВт-год або приблизно $650 за тисячу кубометрів.

Вартість контракту із постачанням у березні падає на 10,55% – до 58,2 євро за МВт-год.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон на конференції в Абу-Дабі зауважила, що такий рівень цін на газ дозволить європейській промисловості зберегти обсяги виробництва, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Думаю, із цим рівнем цін наша промисловість зможе вижити", – сказала Сімсон.

Вона визнала, що перед владою Євросоюзу стоїть виклик, як підтримати промисловість та забезпечити конкурентоспроможність Євросоюзу.

Сімсон нагадала, що Європа минулого року, в умовах скорочення постачання російського газу у відповідь на розв'язану РФ повномасштабну війну проти України, диверсифікувала закупівлі, збільшувала частку відновлюваних джерел в енергогенерації, а також економила газ.

Так, 2022 року до Європи надійшло 134 млрд куб. м газу у вигляді LNG порівняно з 81 млрд куб. м у 2021 році, основний приріст імпорту припав на США, також були збільшені закупівлі в Норвегії, Великобританії, Азербайджані. На майбутнє, зауважила вона, підписано меморандуми з Єгиптом та Ізраїлем.

Частка ВДЕ в енергогенерації в 2022 році становила 35% і перевищила частку виробництва електроенергії з викопного палива.

Крім того, Європі через брак газу на світовому ринку довелося його економити. За її словами, із серпня 2022 року споживання газу 27 країнами Євросоюзу знизилося на 20%.

Сімсон наголосила, що завдяки теплій зимі в Європі та карантинним обмеженням у Китаї Євросоюз упевнений, що пройде нинішній опалювальний сезон з "приблизно повними ПСГ (підземними сховищами газу)", і зараз дивиться вже на майбутній опалювальний сезон.

На початку січня вартість газу в Європі була на рівні нижче за $800, але минулого тижня перейшла до зростання. Ціни поповзли нагору через зниження температури та відновлення промислової активності після свят.