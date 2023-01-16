Соціологічний парадокс: Українці вважають економічну ситуацію в країні кращою, ніж до війни

Попри зниження фінансових доходів українці значно покращили свої оцінки економічної ситуації в країні.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, на думку респондентів, на одну людину в сім'ї на місяць необхідно у середньому $340, щоб жити на нормальному рівні. Для порівняння, у 2021 році цей показник сягав 630$.

При цьому, якщо до війни абсолютна більшість людей (58%) низько оцінювала економічну ситуацію, то зараз більшість оцінює її на середньому рівні (53,9%).

"Цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни", – зазначають експерти.

Водночас зазначається, що лише близько третини населення (34,7%) оцінює свої доходи на необхідному рівні, для того, щоб жити нормально.