Очільник Мінагрополітики не бачить проблем зі страхуванням суден для експорту зерна з України

Припинення міжнародною асоціацією взаємного страхування International Group of P&I Clubs з 1 січня 2023 року перестрахування пов’язаних з війною ризиків у регіоні України, Молдови, РФ та Білорусі не призвело до зупинки експорту сільгоспкультур з українських портів, судна отримують страховку у звичайному режимі.

Про це на брифінгу заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Були такі сигнали від деяких іноземних компаній, що вони мають застереження щодо фрахту в українських портах Великої Одеси. Але не можна сказати, що ці заяви вплинули на ціну сільгоспкультур", – розповів міністр.

Як повідомлялося, раніше чотири найбільші страхові клуби P&I (займаються захистом та відшкодуванням збитків) – American, North, UK та West, – оголосили про відмову покривати з 1 січня військові ризики в Україні, РФ та Білорусі. Учасники цих страхових клубів забезпечують страхування майже 90% світових судноперевезень.

Відкликання покриття для України та Росії стосується деяких, але не всіх типів полісів, які пропонують клуби P&I. Однак відмова найбільших страхових клубів страхувати воєнні ризики через розв'язану Росією війну проти України ускладнить фрахтувальникам пошук страховки, підвищать ціни та можуть означати, що деякі кораблі залишаться незастрахованими, зауважувало агентство Reuters.