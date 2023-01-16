Гендиректора тютюнової компанії підозрюють в ухиленні від податків на 270 мільйонів

Генеральному директору найбільшого дистриб’ютора тютюнових виробів повідомили про підозру з ухиленні податків на 270 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, компанією упродовж 2020 року та першого півріччя 2021 року документально відображено реалізацію тютюнових виробів на адресу трьох підприємств із ознаками фіктивності на загальну суму 1,17 млрд грн. Насправді реального продажу продукції не відбулося", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в подальшому указані підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива.

"Таким чином, керівник компанії умисно ухилився від сплати до державного бюджету податку на прибуток та акцизного податку на загальну суму понад 270 млн грн", – наголосили в Офісу генпрокурора.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцями розташування офісних приміщень компанії, проживання гендиректора та інших службових осіб компанії.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших співучасників кримінального правопорушення.

Зазначимо, що найбільшим дистриб'ютором тютюнової продукції України є компанія "Тедіс Україна". Посаду генерального директора компанії обіймає Тарас Корніяченко.