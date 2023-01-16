За добу простою судна із зерном у Босфорі трейдери втрачають від $20 тисяч, – Сольський
Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час брифінгу, передає Укрінформ.
"Якщо ми говоримо про простій хендісайза судна від 25 тис. тонн (вантажу на борту, – ред.), то трейдери перед новим роком називали ціну від $20 тис. за простій за одну добу", – розповів Сольський.
Він додав, що збитків від простою в першу чергу зазнають українські аграрії, які втрачають декілька десятків доларів на тонні зерна.
За останніми даними Міністерства інфраструктури України, у Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують 104 судна, які мають перевозити українське продовольством по "зерновому коридору".
Постійна представниця США при Раді Безпеки ООН Лінда Томас-Грінфілд 14 січня заявила, що Росія навмисно затримує проходження суден з українським зерном, що вдвічі знизило темпи транспортування продовольства.
Як повідомлялося, 16 січня рух суден у Босфорській протоці тимчасово призупинено через суховантаж, який прямував з України та сів на мілину.