Обсяги проданої на ринку електроенергії впали минулого року на 45%, – "Оператор ринку"

За підсумками 2022 року середня ціна електроенергії (індекс ціни BASE) на ринку "на добу вперед" (РДН) в Об’єднаній енергосистемі (ОСЕ) України становила 2 671,15 грн за МВт-год, збільшившись порівняно з аналогічним показником 2021 року на 868,82 грн або на 48,2%.

Водночас обсяг акцентованої електроенергії на РДН минулого року становив 17,14 млрд МВт-год, зменшившись за рік на 14,22 млрд МВт-год або на 45,3%, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані аналізу ринку електроенергії за 2022 рік АТ "Оператор ринку".

Дані "Оператора ринку" наведено без урахування показників роботи "Острова Бурштинської ТЕС", що з 24 лютого 2022 року увійшов до складу єдиної торгової зони ОЕС України.

Своєю чергою, у 2022 році середньозважена ціна електроенергії на внутрішньодобовому ринку (ВДР) ОЕС України становила 2 679,6 грн за МВт-год, збільшившись порівняно із попереднім роком на 845,1 грн або на 46,1%.

Відповідно, обсяг акцептованої електроенергії на ВДР у 2022 році становив 2,69 млрд МВт-год, що на 2,33 млрд МВт-год, або на 46,4%, менше за аналогічний показник 2021 року.

Середній індекс ціни BASE (електроенергії базового навантаження) на РСВ в Україні в 2022 році виявився найнижчим у порівнянні з країнами ЄС.

Як випливає з аналізу ринку електроенергії за 2022 рік АТ "Оператор ринку", індекс ціни BASE в Україні минулого року виявився майже вчетверо нижчим, ніж в Італії, де було зафіксовано його максимальне значення в ЄС – 10 226,50 грн за МВт-год.