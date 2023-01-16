Індія в грудні імпортувала в 33 рази більше російської нафти, ніж роком раніше

Минулого місяця Індія купила рекордну кількість російської нафти, при цьому країна імпортувала в 33 рази більше, ніж роком раніше.

Про це йдеться в даних Vortexa Ltd, передає enkorr.

Як зазначається, третій за величиною імпортер сирої нафти в грудні закуповував у Росії в середньому 1,2 млн барелів на день, що на 29% більше, ніж у листопаді.

Зараз країна є найбільшим джерелом нафти в Індії після того, як кілька місяців тому обігнала Ірак і Саудівську Аравію.

Індійські нафтопереробники перебирають дешеву російську нафту після вторгнення в Україну, що змусило багатьох покупців уникати поставок. Різке зростання в грудні, ймовірно, є результатом поглиблення знижок через додаткові санкції з боку "Великої сімки" та Європейського Союзу, включно з обмеженням ціни в $60 за барель.

"Росія, ймовірно, пропонувала свою нафту з привабливою знижкою індійським нафтопереробникам, які випередили Китай як найбільшого імпортера російської нафти", – сказала провідна аналітикиня Vortexa з Азії Серена Хуанг.

Крім Urals, Індія збільшила імпорт інших російських марок, таких як Arco, Sakhalin і Varandey в останні місяці.

Індія задовольняє понад 85% свого попиту на нафту за рахунок імпорту, що робить її дуже вразливою до нестабільності цін. Державні нафтопереробні підприємства, яким уряд не дозволяв підвищувати ціни на дизельне паливо та бензин з травня, все більше віддають перевагу дешевшому російському імпорту.

Минулого місяця також зріс імпорт від двох інших основних постачальників Індії. Згідно з даними Vortexa, закупівлі в Іраку зросли на 7%, до приблизно 886 тис. барелів на день, а в Саудівській Аравії – на 12%, до 748 тис. барелів на день.

Раніше повідомлялося, що Індія може обмежити імпорт нафти з Росії у випадку запровадження додаткових санкцій ЄС проти її покупців, або ж у випадку, якщо ціна на російську нафту перевищить встановлене "Великою сімкою" обмеження на рівні $60 за барель.