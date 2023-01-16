Фонд гарантування передав державі акції російських банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав державі в особі державного підприємства "Національний фонд інвестицій України" акції дочірніх структур російських державних банків в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Зокрема:

корпоративні права у розмірі 5,08 млрд простих іменних акцій, що становлять 99,77% статутного капіталу ПАТ "Промінвестбанк" , тобто, всі акції, що належали "ВЕБ.РФ";

, тобто, всі акції, що належали "ВЕБ.РФ"; корпоративні права у розмірі 24,07 млрд простих іменних акцій, що становлять 100% статутного капіталу АТ "Міжнарожний резервний банк" ("МР Банк"), що належали "Сбєрбанку Росії".

Передачу акцій здійснено на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" та розпорядження Кабінету міністрів України від 13 вересня №815-р"Деякі питання проведення примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Нагадаємо, у травні 2022 року Фонд на підставі рішення РНБО замінив "материнські" банки ПАТ "Промінвестбанк" та АТ "МР Банк" у реєстрі кредиторів на державу. Також згідно цього рішення Фонд у грудні забезпечив перерахування до спеціального фонду державного бюджету коштів з накопичувальних рахунків цих банків.

"Конфісковані кошти уряд планує використати для відновлення зруйнованого житла українців. Передача акцій – черговий, але не останній етап конфіскації активів держави-агресора. Тепер всі активи, які залишаться після розрахунку з кредиторами цих банків, будуть передані державі Україна. Зауважу, що російські акціонери з травня 2022 року до переліку кредиторів не належать", – зазначила заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного російського вторгнення 25 лютого Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Нагадаємо, у лютому 2021 року Національний банк України відмовився погодити угоду щодо опосередкованого придбання понад 99% акцій "Промінвестбанку" Сергієм Тігіпком. При цьому НБУ 30 жовтня 2020 року погодив придбання бізнесменом Сергієм Тігіпком 100% статутного капіталу ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай", яка викупила виставлений на продаж у рамках виконавчого провадження пакет акцій "Промінвестбанку" за 268,71 млн грн.

Перед придбанням структурами Тігіпка фінкомпанії "Фортіфай" у неї змінилися власники – фірму оформили на менеджерів, близьких до оточення олігарха Ігоря Коломойського.

У свою чергу, власник "Промінвестбанку" – російська держкорпорація "ВЕБ.РФ" – заявила, що продаж акцій на біржі порушує заборону Стокгольмського арбітражу, у зв'язку з чим ВЕБ має намір стягувати активи України за кордоном, щоб покрити свої збитки.