airBaltic першою в Європі запровадить безкоштовний інтернет від Starlink на усіх своїх літаках

Латвійська авіакомпанія airBaltic в 2023 році першою в Європі запровадить безкоштовний супутниковий інтернет від Starlink на усіх своїх літаках.

Про це повідомляє avianews.com.

Завдяки цьому усі пасажири зможуть користуватися інтернетом одразу після того, як потраплять на борт авіалайнера. Послуга буде доступна як на землі, так і під час перельоту.

airBaltic запевняє, що доступ у мережу буде безкоштовним, а для початку серфінгу не потрібно буде вводити жодного паролю.

Оператор Starlink – компанія Ілона Маска SpaceX – надаватиме на кожен літак канал в 350 мегабіт. Отже, якщо всі 145 пасажирів на борту одночасно почнуть користуватися інтернетом, кожен з них отримає канал в 2,4 мегабіта. Цього достатньо, щоб переглядати потокове відео або навіть вести трансляцію із салону літака.

Низька затримка у передачі даних 20 мс дозволить пасажирам навіть грати в онлайн-ігри або здійснювати відеодзвінки в польоті.

airBaltic разом зі SpaceX уже почали процес сертифікації спеціального обладнання для літаків Airbus A220-300, які використовує латвійський авіаперевізник.

Сертифікація має довести, що обладнання не впливає на системи літака, та його експлуатація є безпечною.

airBaltic розраховує виконати всі роботи зі встановлення обладнання Starlink на всіх своїх літаках протягом 2023 року.

Після сертифікації на кожному з 39 авіалайнерів Airbus A220-300 airBaltic техніки встановлять супутникову антену, живлення та Wi-Fi-роутери, щоб роздавати сигнал у салоні.

Антена на літаку буде зв’язуватися з супутниками SpaceX, які вже використовують для надання сервісу Starlink на землі.

Висока швидкість передачі даних та низька затримка у передачі сигналу стали можливими завдяки тому, що супутники Starlink використовують низьку орбіту та літають на висоті 500 км. Це в 65 разів менше, ніж у звичайних геостаціонарних супутників, які почали використовувати для надання послуги інтернет у літаках раніше.

SpaceX заявила про запуск послуги Starlink для літаків наприкінці 2022 року. Компанія наголошує, що інтернет-трафік у літаках не буде обмежений. Також авіакомпанії зможуть розраховувати на гарантійне обслуговування інтернет-обладнання весь час, поки вони користуються послугою.