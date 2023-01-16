"Нафтогаз" інтегрує всі арештовані облгази у свою нову компанію

НАК "Нафтогаз України" планує інтегрувати всі арештовані судом у травні минулого року газорозподільчі компанії ("облгази") до новоствореного ТОВ "Газорозподільні мережі", яке на 100% належить "Нафтогазу".

Як нагадали у пресслужбі компанії, Кабмін ще наприкінці травня минулого року передав в управління групі "Нафтогаз" низку газорозподільчих підприємств, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, зокрема пакети акцій АТ "Дніпрогаз" та АТ "Харківгаз".

"У зв’язку з цим, "Чорноморнафтогаз", який входить у групу "Нафтогаз", ухвалив згідно з законодавством усі необхідні корпоративні рішення, у тому числі зміну менеджменту зазначених вище облгазів, які до цього контролювалися групою РГК", – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що у подальшому "Нафтогаз" інтегрує до своєї структури АТ "Дніпрогаз" та АТ "Харківгаз" з подальшим закріпленням напрямку розподілу газу за контрольованою на 100% державним НАК "Нафтогаз України" і спеціально створеною для цього ТОВ "Газорозподільні мережі" ("Газмережі").

"Інтеграція відбувається у плановому режимі та з дотриманням усіх вимог законодавства", – запевнили в компанії.

У "Нафтогазі" нагадали, що наприкінці 2022 року вже була проведена інтеграція ВАТ "Кіровоградгаз" (контрольний пакет акцій якого перебуває у власності "Нафтогазу"), внаслідок цього запрацювала Кропивницька філія "Газмереж".

"Після завершення консолідації облгазів усі споживачі газу, незалежно від регіону проживання, матимуть однаковий доступ до якісного безперебійного постачання з гнучкою системою оплати і пакету додаткових послуг", – додали у "Нафтогазі".

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Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року нова дочірня компанія НАК "Нафтогаз України" – ТОВ "Газорозподільні мережі України" (ГРСУ) – отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в межах Кіровоградської області.

Колишній очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон зауважував, що поступова передача функції розподілу газу від "облгазів" до нової компанії "Нафтогазу" може позбавити Оператора ГТС можливості стягнути багатомільярдні борги, які накопичили регіональні газорозподільчі компанії. Зокрема, "Кіровоградгаз" заборгував "Оператору ГТС" понад 300 млн грн, а загалом борг операторів газорозподільчих мереж (облгазів) перед Оператором ГТС сягає 16,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" на початку вересня зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України", ця компанія мала взяти в управління регіональні газові мережі, які використовували приватні облгази групи Дмитра Фірташа.

Звільнений на початку листопада голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповідав, що державна компанія на той час не отримала реального контролю над облгазами Дмитра Фірташа, хоча Кабмін ухвалив рішення про їх передачу в управління "Нафтогазу" на підставі рішень суду ще у травні.

28 травня Кабінет міністрів передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи облгазів, які суд раніше передав Нацагентству з питань корупційних активів (АРМА). Водночас вичерпний перелік переданих активів не був опублікований.