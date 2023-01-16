Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів Mister Cash через порушення колекторського закону
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Національний банк України (НБУ) оштрафував ТОВ "Містер Кеш" на 76,5 тис. грн за порушення встановлених законом вимог щодо етичної поведінки під час урегулювання простроченої заборгованості.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 січня, повідомляє пресслужба НБУ.
У січні 2022 року до ТОВ "Містер кеш" вже було застосовано захід впливу за недотримання встановлених законом вимог щодо етичної поведінки, нагадали у Нацбанку.
ТОВ "Містер Кеш" надає послуги з мікрокредитування під брендом Mister Cash. Бенефіціаром компанії у держреєстрі вказано громадянина Кіпру Раті Тчеладзе.