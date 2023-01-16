Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів Mister Cash через порушення колекторського закону

Національний банк України (НБУ) оштрафував ТОВ "Містер Кеш" на 76,5 тис. грн за порушення встановлених законом вимог щодо етичної поведінки під час урегулювання простроченої заборгованості.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 січня, повідомляє пресслужба НБУ.

У січні 2022 року до ТОВ "Містер кеш" вже було застосовано захід впливу за недотримання встановлених законом вимог щодо етичної поведінки, нагадали у Нацбанку.

ТОВ "Містер Кеш" надає послуги з мікрокредитування під брендом Mister Cash. Бенефіціаром компанії у держреєстрі вказано громадянина Кіпру Раті Тчеладзе.