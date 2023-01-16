Екстрені відключення світла тривають у Києві та чотирьох областях, – ДТЕК

"Укренерго" зменшило ліміти споживання, внаслідок чого у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях досі тривають екстрені відключення.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Там нагадали, що загалом ситуація залишається складною, тому що під час останньої атаки окупантів на енергосистему були суттєво пошкоджені об’єкти генерації.

"За минулий тиждень фахівці ДТЕК повернули світло 41 тис. родин, що залишились без електроенергії через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях. Світло повернули у 92 населених пункти, які були знеструмлені через ворожі атаки", – також повідомили в ДТЕК.

Як повідомлялося, 14 січня внаслідок російської ракетної атаки були влучання в п'яти областях: Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Харківській.

За інформацією ДТЕК, російські загарбники обстріляли дві ТЕС компанії, одна з них припинила виробництво електроенергії.

Там зазначили, що ніхто не постраждав, але внаслідок атаки, яка стала 26 для компанії, було пошкоджено обладнання ТЕС – окупанти влучили в турбінне відділення енергоблоку однієї з постраждалих ТЕС, зруйнували один із енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки.