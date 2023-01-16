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Найбільші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз

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Найбільші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз
Середня ціна на скраплений газ на АЗС упродовж вихідних із 14 по 16 січня у середньому знизилась на 0,14 грн – до 28,26 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на станціях ОККО, Socar і Shell автогаз подешевшав на 0,09 грн, 1 грн і 0,02 грн – до 28,63 грн, 28,11 грн і 28,40 грн за літр відповідно.

Мережі Neftek і Rodnik знизили ціни на 50 коп. – до 28,99 грн за літр.

Мережі АЗК "Овіс", BVS, WOG, "Рур груп" та інші залишили ціну на попередньому рівні.

Наразі найдорожче – 29,49 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі "Овіс", де ціна упродовж вихідних не змінювалася, найдешевше – 26,97 грн/л – у мережі KLO, яка знизила ціну за вихідні на 92 копійки за літр.

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