Нацбанк дозволив інкасаторам перевозити цінності у картонних коробках та на палетах

Національний банк України дозволив інкасаторам перевозити цінності в касетах, картонних коробках із банкнотами та монетами, а також на палетах.

Відповідні зміни внесено постановою правління НБУ №2 від 12 січня 2023 року, яку оприлюднено на сайті Нацбанку, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, інкасатори Нацбанку під час прийому або здачі палети з банкнотами зобов'язані будуть перевірити цілісність та відсутність зовнішніх пошкоджень коробок з банкнотами, стреппінг-стрічки та захисних елементів пломб-наклейок, перевірити правильність оформлення супровідного ярлика до палети та банкнот. суми готівкових даних, зазначених в описі цінностей, а також відповідність ідентифікаційного номера пломби-наклейки.

Вказується, що за використанням постанови слідкуватиме заступник голови НБУ Олексій Шабан.