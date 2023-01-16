Олігарх Новинський намагається врятувати бізнес від санкцій – оголосив про передачу Smart Holding у траст

Інвестиційна-промислова група Smart Holding Вадима Новинського оголосила про передачу її активів у траст.

Як повідомляється на сайті Smart Holding, відповідні угоди нібито були укладені у листопаді 2022 року, тобто до запровадження проти Новинського санкцій РНБО

"В рамках реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи в траст. Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust були укладені в листопаді 2022 року та зареєстровані Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру. Довіреними особами є висококваліфіковані фідуціарні адміністратори, призначені відповідно до ліцензійних умов законодавства Кіпру. Відповідно, довірчі особи (трасті) наразі повністю володіють, контролюють і управляють активами групи", – йдеться у повідомленні.

Відповідно, Smart Holding стверджує, що наразі Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в групі та не здійснює жодного контролю над її діяльністю.

"Новинський, який з 2013 року не бере участі в управлінні Smart Holding, вирішив сконцентрувати свою активність на приватних інтересах. Група Smart Holding продовжує працювати у звичайному режимі", – заявили у Smart Holding.

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Як повідомлялося, ще на початку січня у публічних заявах компаній Новинського не йшлося про зміну власності або передачу активів в управління.

Зокрема, у січні зареєстрована у Великій Британії нафтогазова компанія Enwell Energy pls, що входить до групи Smart Energy Новинського, заявляла про ризик втрати ліцензій на видобуток вуглеводнів в Україні через запроваджені проти її власника санкції, а також ухвалення в Україні відповідного законодавства.

Нагадаємо, 2 грудня минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.

24 грудня президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 1 грудня 2022 року закон №2805-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері користування надрами". Закон набирає чинності через три місяці з дня його оприлюднення.

Відповідно до одного із положень закону, українські державні органи можуть призупинити або відкликати ліцензію на видобуток вуглеводнів у компанії, кінцевий бенефіціарний власник якої став об'єктом санкцій у країні.