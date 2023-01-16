НАБУ завершило розслідування у другому епізоді справи "Роттердам+" зі збитками на 20 мільярдів. ВIДЕО

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 років.

Як уточнили у пресслужбі НАБУ, це другий епізод масштабного розслідування, який викрили у жовтні 2022 року.

Розслідування першого епізоду за підозрою шести осіб щодо незаконної переплати понад 19 млрд грн упродовж 2016-2017 років завершили у вересні 2022 року.

Коло підозрюваних у новому епізоді включає:

2 колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

6 колишніх членів НКРЕКП;

2 чинних членів НКРЕКП;

1 чинного та 2 колишніх працівників НКРЕКП;

2 чинних посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.

"Шестеро з цих осіб, які, за версією слідства, усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за ч.2 ст.364 КК України. Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", кваліфікували за ч.2 ст.367 КК України. Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов’язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам", – зазначається у повідомленні.

За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме – на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. В результаті, як вважають НАБУ і САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 років переплатили понад 39 млрд грн, що підтверджується висновком експерта.

"Слідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки", – наголошується у повідомленні.

НАБУ отримало докази, що спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав.

"Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, наприкінці вересня минулого року новий керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко скасував рішення прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+" у минулому році. Він також повністю змінив групу прокурорів у цій справі.

Своєю чергою в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) після цих повідомлень заявили про завершення розслідування першого епізоду у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.

В рамках розслідування першого епізоду справи у серпні 2019 року НАБУ повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.

У жовтні 2022 року детективи НАБУ повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+" в рамках другого епізоду справи.

Нагадаємо, що "Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.