Урожай кукурудзи значно впаде через збір зерна взимку, – Сольський

В Україні кукурудза врожаю 2022 року залишається незбираною з 15% площ, тому через зимівлю частини врожаю в полях її якість виявиться значно гіршою, ніж у більш сприятливому 2021 році.

Про це заявив голова Міністерства аграрної політики та продовольства України Микола Сольський на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Сольський зазначив, що про підсумкову якість кукурудзи врожаю 2022 року можна буде судити в лютому після закінчення її збору.

"З кожним днем її (неприбраної кукурудзи, – ред.) якість погіршується. Звичайно, аграрії, оператори елеваторів і трейдери вміють працювати з нею і вирівнювати показники якості. Однак порівняно з вдалим минулим роком (2021, – ред.) якість буде суттєво гіршою. Наскільки саме, можна буде говорити наприкінці лютого, тому що значні обсяги кукурудзи залишаються в полях", – розповів міністр.

Сольський нагадав, що до початку зими минулого року кукурудза не була прибрана з третини площ, тоді як зараз цей показник приблизно наполовину менший, але все одно це все ще занадто багато.

"У нас значно гірший урожай цього року, тому що з низки причин ми увійшли до затяжного збирання врожаю, яке саме по собі є досить складним: сильні перепади температур заважають працювати аграріям і шкодять якості зерна. Я думаю, відсоток втрат, залежно від аграрія може бути від кількох відсотків до 15%, що залежить від сорту кукурудзи, вологості, з якої він "зайшов" на початок морозів, від нинішніх перепадів температур", – уточнив міністр.

Як повідомлялося, через несприятливі погодні умови станом на початок грудня кукурудза в Україні залишалася не зібраною ще на 47% засіяних площ, аграрії планували продовжувати її збирати узимку.