Проєкт "Армія дронів" забезпечив для ЗСУ 1600 дронів на 3,3 мільярда

Проєкт "Армія дронів" у рамках платформи United24 забезпечив на запит військових контрактування 1600 дронів на 3,3 млрд грн.

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції "Виробництво БПЛА: можливості та виклики", передає Інтерфакс-Україна.

"Завдяки проєкту "Армія дронів" у рамках платформи United24 ми забезпечуємо наших військових найкращими "пташками" та стимулюємо розвиток українських виробників БПЛА. За сім місяців проєкту на запит військових вже законтрактовано майже 1600 дронів на 3,3 млрд грн. Частина з них – це дрони українських виробників", – розповів Федоров.

Він також повідомив, що в Бахмут днями було відправлено 83 дрони Mavic, Matrice, Autel.

У свою чергу перша віце-прем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко вказала, що держава збирається стимулювати розвиток БПЛА в Україні на системній основі, створити необхідні для цього умови, зокрема та провести дерегуляцію.

Проєкт "Армія дронів" створений за участю Генштабу ЗСУ та Міністерства цифрової трансформації 1 липня 2022 року. У рамках проєкту заплановано закупівлю та ремонт безпілотників за рахунок донатних коштів, а також курси навчання по поводженню з ними.