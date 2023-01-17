Шахраї під виглядом іноземних партнерів пропонують отримати неіснуючі види допомоги, – Мінсоцполітики

Шахраї під виглядом іноземних партнерів пропонують отримати неіснуючі види допомоги. Для отримання допомоги вони пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв.