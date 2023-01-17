AliExpres дозволить європейським покупцям оплачувати товари після отримання

Китайський інтернет-гігант Alibaba Group Holding вводить для клієнтів сервісу AliExpress у Європі можливість оплачувати покупки після отримання товару.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Інтерфакс-Україна.

Американська фінтех-компанія Splitit Payments Ltd. повідомила, що разом із сервісом Alipay, що належить Ant Group Co., забезпечуватиме можливість відстрочення оплати для користувачів AliExpress.

Опція Pay After Delivery" дозволить покупцям розбивати оплату товару на кілька платежів, які будуть списуватися з прив'язаної до облікового запису кредитної картки, зазначають у Splitit.

У першу чергу послуга почне діяти в Німеччині, Іспанії та Франції, а пізніше буде впроваджуватися й на інших ринках.

Сервіс AliExpress, що працює більш ніж у 200 країнах, є платформою для продажу широкого кола споживчих товарів, включно з іграшками, одягом та електронікою. Більшість продавців на платформі працюють із Китаю, і міжнародна доставка зазвичай займає досить довгий час.

Як повідомлялося, AliExpress із 15 червня 2022 року відновив доставку в Україну.