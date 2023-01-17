Світові продажі електромобілів минулого року зросли на 68%

Продажі електромобілів у всьому світі різко виросли минулого року, головним чином завдяки потужному зростанню в Китаї та Європі. Зокрема, світові продажі повністю електричних транспортних засобів склали близько 7,8 млн одиниць, що на 68% більше, ніж у 2021 році.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначається, минулого року продажі електромобілів у всьому світі вперше досягли приблизно 10% частки ринку.

Згідно з даними LMC Automotive, за весь рік повністю електричні транспортні засоби склали 11% від загального обсягу продажів автомобілів у Європі та 19% – у Китаї. У поєднанні з гібридними транспортними засобами, які можна підключати до електромережі для підзарядки акумулятора, але вони також мають невеликий двигун внутрішнього згоряння, частка електромобілів, проданих у Європі минулого року, зросла до 20,3% від загальної кількості. .

Згідно з даними LMC, загальний продаж нових автомобілів впав приблизно на 1% – до 80,6 млн автомобілів, причому зростання в Китаї майже на 4% допомогло компенсувати падіння на 8% у США та 7% у Європі.

Європейські автовиробники зосередили виробництво та продаж електромобілів на внутрішніх ринках, намагаючись відповідати нормам Європейського Союзу щодо викидів. Минулого року вони також почали більш агресивно розширювати свій бізнес електромобілів на інших великих ринках, особливо Китаї та США.

У Китаї, на який минулого року припадало близько двох третин світових продажів повністю електричних автомобілів, вітчизняні виробники набирають переваги на традиційних західних автовиробниках, а також починають експансію в Європу та США.

Tesla зберегла перше місце у світовому рейтингу виробників за продажами повністю електричних транспортних засобів, за нею йдуть китайські виробники BYD Co. і SAIC Motor Corp., а також бренди, що входять до групи VW.

США відстають від Китаю та Європи в розгортанні електромобілів, але минулого року автовиробники продали в США 807,18 тис. повністю електричних транспортних засобів, що збільшило частку повністю електричних транспортних засобів до 5,8% від усіх проданих транспортних засобів з 3,2% роком раніше. .