У Міненерго привітали початок роботи місій МАГАТЕ на всіх українських АЕС (оновлено)
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
Місію також супроводжували міністр енергетики Герман Галущенко, президент "Енергоатома" Петро Котін та в.о. головного держнспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков.
Очільник Міненерго привітав початок роботи місій МАГАТЕ на всіх українських АЕС.
"Ми вітаємо початок роботи місій МАГАТЕ і на інших чотирьох атомних станціях України. Безпосередня присутність представників міжнародного агентства на всіх українських АЕС дозволить оцінити зсередини усю небезпеку і загрози ядерній та радіаційній безпеці, що несуть собою військові дії РФ", – наголосив міністр енергетики.
Галущенко нагадав, що Росія вже понад три місяці веде прицільні обстріли енергетичних об’єктів України. Під час одного з них сталася системна аварія, в результаті якої всі атомні електростанції України були одночасно знеструмлені.
"Через російські обстріли чотири атомні станції одночасно працювали на резервному живленні від дизель-генераторів. І в цей час продовжували летіти російські ракети, кожна з яких могла в них влучити і призвести до непередбачуваних наслідків. Ми маємо припинити цей ядерний тероризм росії", – підкреслив очільник Міненерго.
Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії розширює місію в Україні та розгортає роботу на всіх АЕС країни. Загалом МАГАТЕ матиме близько 11-12 постійно присутніх в Україні експертів.