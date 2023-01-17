У Росії перестали працювати застосунки для віддаленого управління автівками Skoda, Kia, Infiniti та Nissan, – ЗМІ
Водночас, як передає "Комерсант" із посиланням на ТАСС, дилерський центр "Автоспеццентр", який продає автомобілі цих марок, каже, що не отримав жодних повідомлень щодо цього.
Йдеться про застосунки-конекти, які дозволяють віддалено керувати деякими функціями автомобіля. На сайті Skoda говориться, що за допомогою сервісів можна знайти автомобіль, а також керувати ним. Програми для Kia та Nissan дозволяють віддалено запускати двигун, відкривати та закривати замки.
При цьому продовжують працювати додатки китайських брендів – Mу Chery, Exeed AR. Водночас виникають проблеми із роботою застосунків BMW, Mercedes-Benz, AudiService.
Додаток Porsche було відключено ще влітку 2022 року. У власників Land Rover та Jaguar також виникають складнощі з роботою сервісів.