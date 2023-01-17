Контракти з нелегітимною компанією "Росатому" підписали близько 650 працівників Запорізької АЕС, – "Енергоатом"

"Енергоатом" має у своєму розпорядженні інформацію про 650 випадків підписання працівниками окупованої РФ Запорізької АЕС контрактів з так званою "Експлуатуючою організацією ЗАЕС" концерну "Росатом".

Про це під час брифінгу повідомив президент компанії Петро Котін, передає Інтерфакс-Україна.



"Нам відомо про 650 працівників ЗАЕС, які підписали контракти з фейковою організацією з експлуатації станції. Більшість із них – це робочий персонал, який отримував найнижчу зарплату.

Але також є випадки зради керівного персоналу, від позиції якого фактично залежало, чи вийде щось у "Росатома". Наприклад, людина, яка виконує обов'язки головного інженера, зрадила Україну і продовжує там нелегітимно виконувати обов'язки керівника станції", – сказав він.



Загалом, за його словами, на Запорізькій АЕС дуже складна ситуація із персоналом.



"Трохи більше ніж 6 тисяч працівників ЗАЕС перебувають в Енергодарі. Не всі працюють на станції, багато хто залишається по своїх будинках. На станцію проходять приблизно 2,4-3 тисячі людей. До окупації на ній працювало понад 11 тисяч", – зазначив Котін.



Разом з тим він наголосив, що російські загарбники не можуть замінити український персонал своїми людьми, тому змушені залишати його на роботі, незважаючи на відмови переходити на роботу в "Росатом".



"Ситуація у рашистів теж важка. Вони не можуть запустити станцію. Не можуть її нормально експлуатувати, тому що для цього потрібен персонал, навчений для роботи на тому обладнанні, яке встановлене на ЗАЕС", – описав ситуацію голова "Енергоатому".



При цьому він зазначив, що частину працівників ЗАЕС, яка залишила Енергодар, переведено на роботу на інші АЕС України.

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Як повідомлялося, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін 1 грудня підписав наказ про звільнення заступника головного інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука, який також виконував обов’язки головного інженера станції, через діяльність на користь окупантів. Перед цим стало відомо, що окупанти призначили Чернічука "генеральним директором" ЗАЕС.

Водночас іншими наказами Котін призначив Дмитра Вербицького виконувачем обов‘язків генерального директора Запорізької АЕС та Ігоря Мурашова – головним інженером станції.

Нагадаємо, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Пізніше колишній заступник головного інженера Запорізької АЕС Юрій Чернічук, який перейшов на роботу до окупантів заявив, що окуповану Запорізьку АЕС залишили близько 50% персоналу, тобто понад 5 тис. осіб.