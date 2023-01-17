Росія знову зменшила добовий транзит газу до Європи через Україну

Російський "Газпром" 17 січня скоротив обсяг транзиту газу через Україну ще на 7,9%.

Про це повідомляє російський РБК із посиланням на пресслужбу компанії.

"Газпром" здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України в обсязі, підтвердженому українською стороною через ГВС "Суджа", – 32,6 млн куб. м на 17 січня. Заявку на ГВС "Сохранівка" відхилено", – йдеться у повідомленні.

Напередодні обсяг прокачування становив 35,4 млн кубометрів.

Як повідомлялося, "Газпром" почав зменшувати обсяг прокачування газу через Україну з початку 2023 року. Ще на 1 січня цей показник становив 43,3 млн куб. М, що дорівнювало середнім значенням прокачування в минулі місяці.

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Загалом обсяги транзиту російського газу втричі менші від заброньованої російським "Газпромом" гарантованої потужності в обсязі 109,6 млн кубометрів на добу. Довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки на умовах "качай або плати" передбачає, що Росія повинна оплачувати весь заброньований обсяг – у 2023 році це 40 млрд кубометрів.

Наразі причини подальшого скорочення поставок російського газу до Європи невідомі. Разом з тим, ціни на природний газ на європейських ринках продовжують знижуватися.

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму – близько 20 мільярдів кубометрів.