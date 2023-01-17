Дефіцит в енергосистемі зберігається, аварійні відключення діють у шести областях, – "Укренерго"

Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання, що є наслідками масованих атак по енергетичній інфраструктурі.