Паризька прокуратура відмовилась розглядати звинувачення TotalEnergies у постачанні палива російській армії

Паризька прокуратура відмовила двом асоціаціям у розгляді заяви проти французької енергетичної компанії TotalEnergies щодо поставок пального російським військовим літакам. Відповідне рішення оскаржуватимуть в апеляції.

Про це повідомляє пресслужба однієї з указаних організацій Razom We Stand.

Зазначається, що сторони отримали відповідне повідомлення про відмову у задоволенні скарги 10 січня. У прокуратурі поясннили, що після розгляду цього провадження, факти співучасті у воєнному злочині, інкриміновані TotalEnergies, здавалися б недостатньо обґрунтованими, як на рівні доказів, так і умисності.

Водночас, як вважають позивачі, з низки викриттів газети Le Monde та неурядових організацій випливає, що TotalEnergies не лише продовжувала працювати в РФ, а й отримувала прибутки від продажу газового конденсату, перетворення якого на гас давало змогу заправляти російські військово-повітряні сили.

"Ці викриття вимагають проведення розслідувань в умовах, коли присутність іноземних транснаціональних корпорацій в Росії також має ефект підтримки війни", – наголошують позивачі.

Тож, вони заперечують оцінку, зроблену прокуратурою, та вважають, що її рішення "продиктоване виключно політичними міркуваннями".

Через це французька коаліція Darwin Climax Coalition і українська група Razom We Stand планують оскаржити це рішення перед Генеральним прокурором Франції в Апеляційному суді, "яке, на їхню думку, не буде підтверджено".

Нагадаємо, французьке видання Le Monde повідомило, що TotalEnergies брала участь у постачанні газового конденсату для виробництва авіаційного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками у війні проти України, через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".

Водночас TotalEnergies стверджувала, що енергопродукти, які вона постачає в Росію, не використовувалися для виробництва палива для реактивних літаків, якими російські війська обстрілюють Україну.