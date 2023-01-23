Spotify слідом за Meta та Google оголосила про звільнення частини співробітників (оновлено)

Компанія Spotify Technology SA планує звільнити частину співробітників вже цього тижня, приєднавшись до інших технологічних компаній від Amazon.com Inc. до Meta Platforms Inc., які вже оголосили про скорочення робочих місць для зменшення витрат.

Як повідомляв Bloomberg, за останніми даними, у музичному гіганті працювало близько 9800 співробітників.

Згодом шведська Spotify Technology офіційно підтвердила, що планує скоротити близько 6% персоналу.

"Щоб нормалізувати витрати, ми ухвалили складне, але необхідне рішення скоротити кількість наших співробітників", – написав головний виконавчий директор Spotify Деніел Ек у корпоративному блозі.

Починаючи з 2019 року компанія взяла на себе масштабні зобов’язання щодо подкастингу. Вона витратила понад $1 млрд на придбання мереж подкастів, програмного забезпечення для створення, послуги хостингу та права на такі популярні шоу, як The Joe Rogan Experience та Armchair Expert.



Тим не менш, інвестори ставили під питання ці інвестиції. Минулого року акції впали на 66%, оскільки інвесторів цікавило, коли вони почнуть отримувати прибуток. У червні керівники Spotify заявили, що їхній бізнес із виробництва подкастів стане прибутковим у найближчі один-два роки.

Технологічні компанії збільшили кількість персоналу під час пандемії, але були змушені скоротити його у відповідь на зменшення доходів від реклами та хиткі економічні перспективи.

Зокрема, Amazon.com, Meta та Microsoft Corp. були одними з найбільших компаній, які нещодавно оголосили про скорочення персоналу, тоді як материнська компанія Google Alphabet Inc. заявила, що скоротить близько 12 тис. робочих місць, що становить понад 6% робочої сили в усьому світі.