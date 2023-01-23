СБУ передала до суду обвинувальні акти щодо 55 депутатів Держдуми
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини 55 депутатів державної думи росії, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 15 лютого минулого року вони підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Крім цього, 22 лютого російські депутати проголосували за ратифікацію "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" між РФ та "Л/ДНР".
"Уже наступного дня на підставі ухвалених договорів ватажки терористів звернулися до російського президента з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії. 24 лютого РФ піддала всю територію України ракетно-бомбовим ударам та ввела війська на півдні, півночі та сході", – зазначили в СБУ.
Як наголошують спецслужби, тим самим російські депутати сприяли реалізації кремлівського плану щодо початку повномасштабного вторгнення в Україну.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.
Наразі Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальні акти стосовно депутатів Держдуми РФ.
Посадовцям загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування проводили співробітники СБУ Івано-Франківської та Хмельницької областей за процесуального керівництва органів прокуратури.