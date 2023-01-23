Голова Європейської ради закликав активізувати переговори про використання заморожених активів Росії

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав столиці продовжити переговори про використання конфіскованих активів російського центрального банку на суму $300 млрд для відновлення України, оскільки масштаби руйнувань зростають.

Про це він повідомив в інтерв’ю Financial Times, передає Forbes.

Мішель сказав, що хотів би вивчити ідею активного управління замороженими активами центробанку РФ для отримання прибутку, який потім можна було б спрямувати на відбудову.

"Це питання справедливості та чесності. Це має бути зроблено відповідно до правових принципів", – сказав він.

Мішель зазначив, що очікує, що лідери ЄС "нададуть певного імпульсу" дискусіям. Він додав, що, незважаючи на юридичні перешкоди для конфіскації активів, існує "серйозна політична зацікавленість у тому, щоб досягти прогресу в цьому питанні та вирішити його".

Наприкінці минулого року Європейська комісія висунула ідею про переведення заморожених активів російської держави у фонд, де ними можна було б активно керувати задля отримання прибутку для фінансування відновлення України.

Брюссель припустив, що базові активи не будуть конфісковані безповоротно відповідно до плану, а будуть повернуті російській державі, якщо буде підписано мирну угоду.

Заклики Мішеля лунають на тлі скептицизму деяких держав-членів ЄС щодо сумісності конфіскації активів із верховенством закону та попередження про те, що будь-які дії необхідно ретельно координувати між союзниками. Деякі чиновники стверджують, що це може створити ризикований прецедент, порушуючи питання про статус безпечних активів валютних резервів.

Це також може вимагати нового законодавства у юрисдикціях, які беруть участь у заморожуванні активів, включаючи США.

Переговори про державні активи супроводжуються спробами комісії полегшити арешт активів російських олігархів, які під санкціями. Ключовим елементом цього є забезпечення того, щоб ухилення від санкцій вважалося злочином у ЄС, що спрощує конфіскацію базових активів.

ЄС та його союзники заморозили валютні резерви на сотні мільярдів доларів, розміщені на закордонних рахунках російського центрального банку на початку війни. Згодом Москва заявила, що санкції заблокували близько $300 млрд із її валютних резервів.