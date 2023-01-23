"Укртрансгаз" оновлює один з магістральних газопроводів

Оператор українських газосховищ "Укртрансгаз" оновлює магістральний газопровід, який дозволить обирати та втілювати технологічні режими роботи західноукраїнських ПСГ у новому форматі.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що ремонтні роботи на газопроводі можна назвати наймасштабнішими за понад пів століття його експлуатації. Проєкт реалізують фахівці "Укргазпромбуду".

Наразі фахівці вже демонтували майже 11 км газопроводу, очистили труби від застарілої ізоляції,

провели візуально-оптичний та приладний контроль газопроводу, а також провели зворотній монтаж понад 6 км відновлених труб.

Окрім того, тривають роботи із надземними ділянками газопроводу, що проходять через природні перешкоди. На них також оновлюють антикорозійне покриття, ремонтують зʼєднання та монтують додатковий крановий вузол на одній із ділянок ГТС.

Завершити роботи планують у червні 2023 року.

У компанії наголошують, що оновлений газопровід дасть можливість максимізувати ефективність роботи сусіднього ПСГ, що безпосередньо задіяне у міжнародних поставках палива та зберіганні газу іноземних трейдерів у режимі "митного складу".

Також він посилить переваги при плануванні нових, нестандартних та дієвих режимів роботи мережі підземних газосховищ у регіоні, а також дозволить заощаджувати природний газ та захищати довкілля від викидів при підготовці обʼєктів мережі ПСГ до планових ремонтів.