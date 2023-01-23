Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 78 мільярдів, – Мінфін
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом із моменту старту програми суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 53 637 кредитів на загальну суму 167,7 млрд грн, з яких 34 514 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 67,48 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 18 805 кредитних договорів на загальну суму 78,09 млрд грн.
Із них 830 млн грн – на інвестиційні цілі; 6,5 млрд грн – як антикризові кредити; 4,37 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 25,81 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 40,58 млрд грн – на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.