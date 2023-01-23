Європейський інвестиційний банк потребує додаткових гарантій для кредитування України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) від початку повномасштабної російської агресії ухвалив рішення продовжити підтримку України і виділяти нові кошти, не чекаючи закінчення війни, проте для збільшення розмірів підтримки банку потрібні фінансові гарантії.

По це президент ЄІБ Вернер Хойєр заявив в рамках форуму у Давосі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нам потрібен не капітал… Нам потрібні гарантії, і в цьому питанні ви можете допомогти, тому що тиск на політиків забезпечує можливість банку продовжувати свою роботу в Україні", – сказав голова банку.

Хоєр зазначив, що завдяки фінансуванню банку в Україні, наприклад, відновлюються мости, зруйновані російськими військами, тому що ці мости потрібні для збереження економіки.

"Міст може бути знову зруйнований за кілька місяців, і політики в Європейському Союзі не повинні цього боятися, якщо тягар цієї потенційної втрати розподіляється порівну", – зауважив банкір.

За словами президента ЄІБ, у випадку міжнародних фінансових організацій слід вести саме про такі гарантії, для поділу пов'язаних з війною ризиків, а не про вливання капіталу.

Хоєр додав, що ЄІБ із кредитним рейтингом "AAA" щорічно позичає до 100 мільярдів євро на ринках капіталу для фінансування проєктів, тому банку необхідно економити та гарантувати, що це хороші проєкти.