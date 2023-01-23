Євросоюз готує додаткові санкції проти російських виробників безпілотників, – Bloomberg

Євросоюз може включити до десятого пакету санкцій проти Росії додаткові обмеження проти російського військово-промислового комплексу, однак частина країн ЄС вимагає більш жорстких рішень.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

За даними агентства, нові європейські санкції можуть передбачати розширення обмежень для російського виробництва безпілотників і на постачання товарів подвійного призначення, які використовуються російським військово-промисловим комплексом.

Водночас група країн ЄС, включаючи Польщу та країни Балтії, наполягатиме на біль сильному пакеті санкцій.

За словами джерел, ЄС також працює над новими заходами, спрямованими проти Білорусі через її роль у підтримці Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наступний пакет санкцій ЄС має бути ухвалений якнайшвидше, та має включати широкий спектр обмежень щодо ракетної та безпілотної промисловості РФ, а також енергетики, банківської сфери, медіа та телекомунікацій.

Як повідомлялося, голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн раніше заявляла, що десятий пакет санкцій ЄС проти Росії переважно буде спрямований на ліквідацію можливостей для обходу запроваджених раніше обмежень.