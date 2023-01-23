Міністр оборони заперечує закупівлю харчів для військових за завищеними цінами

Міністр оборони Олексій Резніков заперечує інформацію про закупівлю продовольства для військових за завищеними цінами.

Про це міністр написав у Facebook.

За словами Резнікова, ціна у 17 грн за яйце "з’явилася" в результаті технічної помилки, яку зробив постачальник у контракті.

"Яйця – єдина категорія з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю. Відповідно до нормативів, кілограм яєць – це близько двох десятків штук в залежності від гатунку (вага яйця за стандартом повинна складати від 42 г до 60 г). Ціна 170 грн за кілограм яєць – це 85 грн за десяток", – пояснив Резніков, додавши, що цю помилку виявили в документах ще у грудні.

Під час засідання профільного комітету ВР міністр пообіцяв показати народним депутатам офіційний лист компанії-постачальника, яка визнає помилку і просить внести відповідні зміни.

"Народні депутати побачать, що тільки в тому контракті, саме в тому, який оприлюднено в ЗМІ, у таблиці вказано одиниці виміру – "кілограм", – зазначив він.

Також міністр наголосив, що Міноборони не закуповує окремі харчі. У документах йдеться про комплексні послуги з забезпечення харчування – тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

"Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця. Постачальники гарантують забезпечення добового раціону за певну суму. Минулого року ця сума складала 120 грн на військовослужбовця за добу. Цього року ми отримали пропозиції постачальників у діапазоні від 151 до 162 грн на добу. У результаті проведення переговорів кінцева вартість послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн. Хтось дійсно вважає, що ця сума є завищеною?", – зазначив він.

За його словами, номінально відбулося зростання вартості послуги на 21,5%. Але цей показник менше рівня інфляції, яка за рік склала 26,6%.

Очільник Міноборони підкреслив, що особливість контрактів відомства в тому, що вони укладаються з постачальниками послуг на рік вперед за фіксованою ціною – тобто це також ризики, які бере на себе бізнес.

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Також Резніков додав, що процес укладання контрактів і взяття зобов’язань складається з кількох стадій: оголошення потреб Міноборони, надання пропозицій бізнесом, проведення зовнішньої експертизи ціни, узгодження контракту, проведення внутрішньої перевірки, підписання контракту тощо.

"Фінальною частиною цього процесу є реєстрація підписаного контракту у Державному казначействі. Тільки після реєстрації у казначействі виникають фінансові зобов’язання і можна здійснювати платежі", – пише міністр, додавши, що наразі триває тільки етап внутрішньої перевірки, тобто поки жодних коштів з держбюджету направлено не було.

Окремо Резніков наголосив, що той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення в ЗМІ, "як мінімум вчинив службовий злочин".

"Цю особу буде обов’язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з’ясовано мотиви", – зазначив міністр.

Раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази.

Після цього Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на засідання керівництво Міністерства оборони у зв’язку зі скандалом щодо закупівель продуктів для військових за завищеними цінами.