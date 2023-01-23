ООН купить насіння для українських фермерів
Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики й продовольства.
Так, українські постачальники запрошуються до подання заявок на участь у тендері через Глобальний ринок ООН (UNGM).
У межах цього тендеру потенційним постачальникам пропонується подати пропозиції на повну або часткову кількість такого матеріалу для проведення весняної посівної кампанії:
- насіння ярого ячменю (всього 6,66 тис. тонн)
- насіння ярої пшениці (всього 9,78 тис. тонн)
- насіння вівса (всього 1,8 тис. тонн)
- насіння гороху (всього 1,76 тис. тонн)
Технічні характеристики насіння були розроблені на основі потреб місцевих фермерів та сортів насіння, які широко культивуються і найбільше відповідають агроекологічним зонам України.
Кінцевий термін подання заявки – 2 лютого 2023 року, о 00:59 (за київським часом).
24 січня 2023 року ФАО проведе онлайн-конференцію для потенційних постачальників, щоб представити детальну інформацію про вимоги для подачі заявок, а також відповість на запитання та ознайомить з інструкціями щодо реєстрації в системі ГРООН.